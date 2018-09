“Como se começa? Sois pobre? Aspirais uma posição no comércio? Matriculai-vos na Escola Remington e estudai datilografia e taquigrafia. Estará assim iniciada a vasta carreira. Com esses elementos obtereis um bom ordenado e podereis mais facilmente estudar contabilidade e inglês. De posse desses conhecimentos, adquiridos em tempo relativamente curto, estará assegurado o vosso futuro na carreira comercial. É assim que se faz para vencer. Aulas diurnas e noturnas para ambos os sexos. Rua Quinze, 26 (Palacete do Mappin)”.

17 de março de 1918.

