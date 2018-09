Som na caixa e charutão

O boneco Michelin já foi mais festeiro na juventude. No anúncio acima, do dia 2 de março de 1917, ele curte um som no gramofone e dança fumando um charuto dos grandes. Hoje seria incorreto associar um boneco inflamável ao tabagismo.

O anúncio era um alerta contra ‘casas pouco escrupulosas nesta praça’ que vendiam pneus velhos, inclusive para repartições do Estado, como se fossem novos.

Veja outros reclames que hoje seriam politicamente incorretos AQUI.

Fumo, cigarro e charutos AQUI.

Siga-nos no Twitter!