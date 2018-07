“Sombra, água fresca e Dragoflex. Dragoflex é uma cama deliciosamente repousante. Você precisa ter uma Dragoflex para os seus fins de semana. Fabricada com tubos de aço azul claro, o leito é de lona azl ultra-mar, com 48 molas espirais em torno. Sólida, flexível e linda. Dobra-se em três e pesa apenas 9 quilos. Cabe facilmente na mala do carro. Compre hoje mesmo a sua Dragoflex e goze-a a partir do próximo sábado. Metalúrgica Drago, rua Bruno Seabra, 233, Rio de Janeiro”.

3 de abril de 1956.

