Teatro São José apresenta: “Assombroso espetáculo da Companhia Russa, com o diretor Hermann Filho. A grade maravilha do mundo “O sonho persa” ou seja, a sonâmbula vagando no ar, sem nenhum ponto de apoio”. Atração em São Paulo em 8 de novembro de 1892.

Outros reclames culturais aqui.

Siga-nos no Twitter!