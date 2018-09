Os Mutantes (Rita Lee, com Arnaldo Batista e Sérgio Dias), no anúncio do óleo I.C.A. da Shell: “O som dos Mutantes na vida. O Som da vida no seu carro. Algo mais em sua vida”. 12 de fevereiro de 1969.

