Anúncio do lançamento do Suplemento Agrícola do Estadão, que circula ininterruptamente desde 1955. “Uma verdadeira revista agrícola, moderna, redigida em linguagem simples e clara, que ‘O Estado de S. Paulo’ oferece ao agricultor brasileiro para mantê-lo perfeitamente a par dos últimos progressos da técnica agrícola”. O anúncio acima foi publicado em 19 de dezembro de 1954.

