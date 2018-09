Surge a bicicleta do Brasil

“Para crianças dos sete aos 74 anos. Bota de sete léguas, a primeira bicicleta para crianças idealizada e fabricada no Brasil. A bota que tem roda e tem motor…que só para crianças convém. À venda nas lojas Suissa e em Isnard & Cia. O aço de Volta Redonda e a têmpera dos paulistas em S. Paulo, o grande parque industrial da Mercantil Suissa, para fabricar bicicletas e máquinas de costura. As melhores máquinas de costura e bicicletas do mundo, produzidas agora em S. Paulo pela Mercantil Suissa”. 12 de dezembro de 1954.

Outros reclames de bicicletas e motocicletas AQUI

Siga-nos no Twitter!