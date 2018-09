Mauro, capitão da seleção brasileira, repete no Estádio Nacional de Santiago, no Chile,o gesto de Bellini, em 1958, em Estocolmo: levanta acima da cabeça a Taça ‘Jules Rimet’. Foto da capa do Estadão no dia 19 de junho de 1962.

Veja outras fotos, vídeos e reclames do futebol de antigamente aqui.

