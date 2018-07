Taxi em dia de chuva

A dupla Mutt & Jeff foi criada pelo cartunista americano Bud Fisher e publicada em vários jornais a partir de l907. Foi uma das primeiras histórias em quadrinhos publicadas diariamente. Até então os quadrinhos saíam nos jornais apenas aos domingos. A tira permaneceu distribuida até 1982, com vários artistas trabalhando nela, além do próprio autor. Os personagens foram adaptados para desenhos animados, filmes, e propaganda.Os episódios frequentemente faziam referências ao noticiário local. Os quadrinhos acima saíram no Estado na edição de 8 de janeiro de 1966.

