“O navio Conte Rosso tem instalado um magnífico aparelho de radiotelefonia que funciona todas as noites, recebendo concertos e notícias de atualidades de Londres, Paris, Roma Berlim, Madrid e das Estações de Broadcasting da Costa Americana”. A viagem, no ‘navio mais rápido que sulca os mares da América do Sul’, durava 11 dias do Rio de Janeiro a Barcelona e Genova.

23 de novembro de 1924.

