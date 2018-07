Telefone português

O anúncio poderia ser usado hoje pela Portugal Telecom, que virou sócia da Oi e conseguiu garantir sua permanência no mercado brasileiro mesmo vendendo sua parte na Vivo. Publicado em 17 de julho de 1946, o reclame oferece o serviço de telefonia internacional via ondas de rádio. “Negócios que exigem discussão, troca de idéias, modificação de pontos de vista, são resolvidos satisfatóriamente com um entendimento pessoal e direto ‘via radional’. Utilize-o também em seu próprio benefício. Tarifas reduzidas noturnas e aos domingos para os Estados Unidos e Canadá. Entre os estados do Brasil, também, a Cia. Rádio Internacional do Brasil mantém o seu serviço telefônico interior. Pelo convênio de tráfego mútuo que mantemos com a Cia Telephonica Brasileira é dado aos assinantes deste Estado o conforto de poderem falar de seus próprios telefones.

