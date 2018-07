Terra abençoada

“Nas terras férteis do Norte do Paraná tudo cresce e progride. Em tôrno da florescente cidade de Maringá ondulam cafezais vergados ao peso dos frutos; vicejam campos de arroz, livres de febres; hortas riquíssimas, livres de saúvas, produzem todos os legumes e, nos pomares nascentes, laranjas, pêssegos, bananas, uvas e morangos se multiplicam, doces e saborosos. Vendas a prestações em pequenos e grandes lotes. Cia. de Terras Norte do Paraná – A maior empresa cololizadora da América do Sul”. Anúncio de 22 de janeiro de 1950.

