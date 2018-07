“Terrificante incêndio”, dizia o anúncio publicado na edição do dia 8 de maio de 1932. A alfaiataria Casa Gagliano, situada no início da Rua São Caetano, esquina com a Avenida Tiradentes, trazia uma ilustração com a fachada do prédio cercado por uma multidão em busca das ofertas de roupas em liquidação. “As secções já se tornaram pequenas para a multidão que aflui diariamente aos seus armazéns da Rua São Caetano números 21, 23 e 25, onde um sortimento fantástico de artigos, os mais variados, está sendo vendido por preços que assombram o próprio comércio”, dizia o texto. “Nossos preços não são de liquidação, são de queima.”

No endereço atual, hoje funciona o Center Noivas. O prédio em frente, semelhante ao do anúncio, foi parcialmente destruído por um incêndio na semana passada. O fogo começou no estoque de uma das várias lojas de vestido e artigos de casamento que funcionam no local. Oito foram danificadas, destruindo parcialmente o edifício do antigo Seminário Episcopal da Luz, o mais importante de São Paulo no século 19, tombado em 1982 pelo Condephaat (foto abaixo).

Confira o anúncio de 1932 no Acervo Estadão.

Mais anúncios antigos do comércio paulista AQUI.

Siga-nos no Twitter!