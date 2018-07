Teste de estresse dos bancos

Como se mede a força de um banco? A pergunta que o anúncio fazia em 1985 é a mesma que a União Europeia faz hoje, com os chamados testes de estresse, simulações para saber se os bancos serão capazes de resistir a uma eventual nova crise financeira. O anúncio do Bamerindus dizia: “Forte é o homem que trabalha, que vive sua idade, que constrói o mundo mais digno e humano. A medida de um banco é essa, fazer crescer em força e segurança a comunidade e toda a sua gente”. O Bamerindus não resistiu. Em dificuldades em 1994, entrou no Proer, o polêmico programa de reestruturação dos bancos do governo FHC. Parte do banco foi incorporada pelo HSBC e outra parte pelo Banco Central.O vídeo abaixo, com a música que imortalizou a poupança Bamerindus, poderia servir hoje aos bancos da Alemanha em meio ao teste de força, para desestressar:

Outros reclames de finanças aqui.

Siga-nos no Twitter!