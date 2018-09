O irreverente jornal O Pasquim dizia que o ratinho Topo Gigio era gay. A TV Globo escalou então a atriz Regina Duarte, a ‘namoradinha do Brasil’, para fazer par com ele no programa. O Pasquim veio então com a manchete: ‘Topo Gigio é bi”. Veja outra do Totpo Gigio aqui.

O anúncio acima é do programa especial do ratinho italiano em homenagem aos namorados do Brasil.

Dia 5 de junho de 1970.

