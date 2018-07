Quem se lembra do Topo Gigio? O personagem criado em 1958 pela italiana Maria Perego fez muito sucesso, mas também foi criticado por psicólogos e educadores que o acusaram de só incentivar o lado bom das crianças, deixando de lado a agressividade e a maldade necessárias para equilibrar a formação da personalidade. No Brasil o personagem apareceu em 1969 no programa Mister Show, na Rede Globo, onde dividia a tela com o humorista Agildo Ribeiro. O anúncio acima foi publicado em 9 de janeiro de 1970.

