Trabalho infantil em 1929

“Engraxates e jornaleiros numa escola do trabalho que também é do vício”. Notícia do dia 18 de setembro de 1929: “Antigamente eles faziam uma caixa. Hoje, não. O aparelho foi simplificado: uma tábua que serve de base; um sarrafo verticalmente pregado ao centro desta; o outro pedaço de madeira, com uma reentrância, para que se firme o pé do freguês. E por aí se postam a conclamar os passantes:

– Engraxa, freguês!…

– Passa o pano por um cigarro!…

A gente os vê, aos grupos, às dezenas, as vezes, no Largo da Sé, no Largo do Correio, no Piques, no Brás, acocorados à beira dos passeios. Sujos, maltrapilhos, mas brincalhões, insuportáveis, na despreocupação da idade. Assim mesmo, porém, vão amealhando os seus níqueis, que levam à casa. O tino comercial cresce-lhes. À hora dos jornais, se a freguesia é escassa e se as gazetas tem novidades boas, põem de lado os badulaques de engraxate e se atiram ao pregão das folhas, aumentando a receita do dia. E fazem negócios, pechincham, calculam, sempre com mira no ganho.

Esquecem-se de que precisam alimentar-se para lutar pela vida. Lambiscam doces, tomam sorvetes, comem pipoca e amendoim e só alta hora é que, terminada a faina, vão ingerir alguma coisa de mais sustância.

– Eh! Alí tem uma ‘média estilo’ por quinhentão…

É a expressiva linguagem dos garotos, que são brancos e pretos, armênios ou húngaros, ou italianos, todos manifestando num tom de voz que não esconde a influência da língua italiana. Mesmo os negruinhos têm o sotaque do Brás.

Mas a tentação do jogo sobrevêm. Jogam cara ou coroa, com as próprias moedas. Jogam dados. Jogam cartas. Formada a roda, o baralho sujo põem-lhes acintilações nos pequeninos olhos. São todas presa da fascinação da sorte que se esconde. Há momentos em que ficam com a respitação suspensa. E a blasfêmia baixa vem colmar a expectativa em que andavam.

– Tira um fiapo só! Inveis de reis, saiu nove… Canjada!

– Tu é besta, meu irmão…

Isso é o mínimo. As imprecações mais sórdidas são-lhes familiares. Chega a doer ao observador a semcerimônia com que essas pobres crianças abrem a boca para proferir os maiores palavrões deste mundo.

Questão de polícia? Não. Deixe-os a polícia ganhar o seu dinheiro. Questão de assistência social, sim, que está não apenas na alçada dos poderes públicos, mas na obrigação de toda a coletividade”.

18 de setembro de 1929

