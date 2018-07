“Das grades do Alcatraz para as fronteiras do vício! Traficantes da Morte. ‘Cocaína…Ópio… Maconha…’. Com Howard Duff, Shelly Winters, Dan Dureya. Proibido para menores de 14 anos, Hoje no Ritz São João”. Anúncio de cinema de 3 de janeiro de 1950.

Outros reclames de cinema aqui.

Siga-nos no Twitter!