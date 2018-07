Anúncio da TV Tupi, primeira emissora de televisão do Brasil, que entrou no ar em 1950. O mascote da emissora, conhecido como Curumin, aparece vestido de maestro na chamada para o programa Grandes Concertos. O indiozinho ficou no ar até 1972, quando a televisão colorida chegou ao Brasil.

Publicado dia 7 de abril de 1957.

Veja abaixo cenas da inauguração da Tupi:

