Um amor de cerveja

O consumidor aparece sentado no chão, felicíssimo com a garrafa da cerveja Cascatinha em um litrão de fazer inveja aos atuais. No alto, a frase: “O meu único amor”. Fabricada pela Companhia Hanseatica, a bebida é apresentada com qualidades que fazem bem: “Proporciona boa disposição e dá saúde, sem distinção de sexo nem de idade”. Mas a barriga do homem da ilustração não é nada saudável para os padrões atuais. Sem falar na paixão pela garrafa, que seria um caso de internação em uma clínica especializada em alcoolismo ou em problemas sentimentais.

Publicada em 23 de abril de 1932.

