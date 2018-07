“Um violinista no telhado”, filme americano de 1971 dirigido por Norman Jewison, baseado no musical da Broadway de mesmo nome inspirado nos contos de Sholom Aleichem. Narra o cotidiano da pequena aldeia judia de Anatevka, na Rússia czarista do início do século XX. O filme estava em cartaz no cine Regina, na Avenida São João, no dia 8 de agosto de 1971. Abaixo, trailler do filme de 1971:

Confira no Acervo Estadão a crítica publicada dia 20 de março de 2012 da montagem do musical estrelado pelo ator José Mayer, em cartaz em São Paulo.

