“Deseja-se para uma fazenda, no interior da província, uma professora habilitada a ensinar francês, geografia, aritimética, botânica, desenho, música e prendas domésticas. Além de um bom ordenado, dá-se moradia em casa de família, mesa e roupa lavada e engomada. A pessoa que estiver em condições queira deixar carta nesta tipografia com as iniciais A. C. A.”. Publicado em 1 de janeiro de 1881.

Outros reclames de educação AQUI.