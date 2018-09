O modelo foi lançado em dezembro de 1969 com bastante espaço interno, motor traseiro 1.6 refrigerado a ar, tração traseira e porta-malas na frente e atrás em cima do motor. Ficou pouco mais de dez anos no mercado. Saiu de linha em 81, com 293 mil unidades vendidas. O anúncio é de 2 de dezembro de 1970.

