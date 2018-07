“Veículos para crianças de todas as idades: carros-berços, cadeiras-carrinhos com e sem estofo, tico-ticos, patinetas, voadores, automóveis, tricicletas, bicicletas, etc. Sempre novidades interessantes. Preços populares. Casas São Nicolau. Praça do Patriarca, 14-18, São Paulo”.

28 de julho de 1928. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

