Embratel e Telesp, do grupo Telebrás, se inspiraram no reclame do Rhum Creosotado: “Veja, ilustre passante, o belo telefone falante que você tem aí do lado”. O texto do remédio, em cartazes nos bondes, dizia: “Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o Sr. tem ao seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou-o, o Rhum Creosotado”. A intenção das telefônicas estatais era informar os brasileiros sobre um novo serviço disponível nos telefones públicos: pedir um interurbano a cobrar. Antes disso, algum desprevenido sem dinheiro não poderia se comunicar por telefone. “É só discar 107 e informar a telefonista que a ligação é a cobrar. Se for para o Brasil mesmo, quem chama deve dizer o próprio nome e pedir a cidade, assinante e número desejados. Se for para o exterior, para qualquer um dos países relacionados na lista, a telefonista transfere a chamada para a mesa internacional da Embratel…”

Publicado dia 1 de novembro de 1978.

