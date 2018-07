“O álcool é um veneno quando de má qualidade, misturado com drogas de toda a espécie, mas é um ótimo dinamógeno para o organismo quando é de qualidade puríssima e perfumado com ervas que possuem qualidades benéficas. Eis a razão porque os médicos aconselham muita gente o uso do Cordial Campari”.

11 de janeiro de 1912.Veja a edição no Acervo Estadão.

