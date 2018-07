Viaduto do Chá quase vira Café

A notícia é de 2 de julho de 1929. Alguém teve a idéia de mudar o nome do viaduto mais famoso de São Paulo: “Não se explica a denominação de Viaduto do Chá. A excelente idéia de substituição dos chás-festivais pelos café-festivais, erguida numa oportunidade magnífica, pela Companhia União dos Refinadores de S. Paulo, está dando lugar a outra igualmente interessante: a mudança do nome do Viaduto do Chá para Viaduto do Café, em homenagem ao café União, o melhor café do Brasil – a terra do melhor café do mundo. Bela idéia”.

Ps.: Ao contrário do que dizia a nota, a denominação tem explicação: A região onde o viaduto foi construído era uma área de cultivo de chá. O Morro do Chá ficava em terrenos onde se encontram o Teatro Municipal e prédios adjacentes. O viaduto foi planejado por Jules Martin em 1879.

