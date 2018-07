O Viaduto do Chá em 1890, dois anos após a inauguração, no tempo em que o pedágio para a travessia custava 600 réis. A ilustração saiu na edição de 4 de janeiro de 1939.

Em 10 de junho de 1932, reportagem sobre o as reformas no primeiro viaduto da cidade. Ao fundo aparece o prédio da Light, que hoje é sede do Shopping Light.



Em reportagem publicada dia 21 de janeiro de 2012, o fotógrafo Nilton Fukuda, do Estadão, denuncia o furto dos parafusos de bronze do histórico viaduto. As peças estão sendo vendidas como sucata. Ao fundo aparece o prédio da Prefeitura Municipal.



