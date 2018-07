Vibrador para emagrecer

“O mais prático e o mais racional dos aparelhos de auto-massagem. ‘Tower Exerciser’, além de ser um excelente revigorador dos músculos e de constituir um meio agradável e eficaz para reduzir o excesso de gordura, é considerado hoje, por médicos eminentes de todo o mundo, como um dos melhores fatores para a boa circulação do sangue. Fabricado nos Estados Unidos, o auto-vibrador ‘Tower’ é o melhor e mais racional de todos os inventos para a cultura da beleza e conservação do sangue. Demonstrações práticas no Salon ‘De Beauté (Salão de Beleza) Mappin Stores”.

28 de setembro de 1929.

