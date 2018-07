Vida de campo em São Paulo

Os anúncios de imóveis nas páginas antigas do Estadão mostram como a cidade de São Paulo evoluiu ao longo dos últimos 137 anos. Nos primeiros anos, ainda nos tempos em que o jornal se chamava ‘A Província de São Paulo’, é possível localizar ofertas de chácaras em pleno centro ou na região da Avenida Paulista. O anúncio acima, do dia 1º de setembro de 1929, oferecia ‘vida de campo’ em áreas como o Jardim América, Pacaembu e Anhangabaú. “Usufruem-se plenamente as delícias da vida de campo, tranquila e sadia, em plena capital e com todo o conforto das grandes metrópoles, no inconfudível bairro modelo Jardim América ou em qualquer outro bairro da Companhia City”. O anúncio oferecia áreas com 124 mil metros quadrados, o equivalente a 5 alqueires. “Proporcionam o maior bem para a formação sadia da nova geração paulista – espaços livres e ar puro para as crianças, num ambiente de conforto e alegria.”

