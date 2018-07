“Para curar a anemia, o rachitismo, a leicorrhea, as escophulas, o rheumatismo, a tisica, etc. o VINHO VIVIEN de EXTRACTO de FIGADO de BACALHAO é mais efficaz ainda do que o oleo crú de figado de bacalhao. O gosto do Vinho Vivien é tão agradavel que as mesmas crianças tomam-no com prazer. Nas principães pharmacias – Paris, Rua Lafayette, 128″

Anúncio de 05 de julho de 1895.

Outros reclames de remédios de antigamente aqui.