Visita do Rei

Registro da visita de Pelé à redação do Estadão depois da Copa de 1958. Sobre a possibilidade de ser convidado para jogar fora do Brasil, declarou: “Sou profissional e sei que o tempo de um futebolista é limitado, Portanto, nada mais certo do que pensar no dia de amanhã”.

Na foto aparecem os jornalistas Carlão Mesquita, Miguel Urbano Rodrigues e Guilherme Guimarães Pedroso.

A notícia é do dia 8 de julho de 1958.

Veja o vídeo do primeiro gol de Pelé numa Copa do Mundo AQUI.

Outras notícias, fotos e reclames sobre futebol AQUI.