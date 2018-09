Vote Prestes Maia

“Grande parte do que produzimos se perde à beira das estradas… por falta de transporte! E quando há transporte, seu custo é absurdo, encarecendo e dificultando o escoamento da produção. Com prestes Maia no governo, esse problema terá imediata solução. Prestes Maia é o administrador que sabe abrir estradas e criar meios de transporte mais barato, mais imediato, mais eficiente. Prestes Maia é pela criação de armazéns e silos… é pela extensão e aperfeiçoamento dos transportes urbanos, interurbanos e rurais… é pela defesa de nossa produção agrícola e industrial”. Publicado em 20 de setembro de 1950, ano em que o eleito foi Lucas Nogueira Garcez e Prestes Maia ficou em terceiro lugar.

Outros reclames de política AQUI