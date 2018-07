Xarope de vida Reuter

“Grande e importante descoberta da velha enfermeira Bertrand, com 50 anos de experiência com enfermos e hospitais. Compoem-se absolutamente de plantas, ervas e raízes. Altamente agradável ao olfato e ao paladar, estimulante e aromático. Pode-se administrar nos meninos e nos inválidos. Depurativo assombroso, arranca o veneno da Escrofula, das chagas antigas… O Xarope de Vida do Reuter tem sabor mui agradável e uma só dose basta para produzir o efeito desejado”.

8 de março de 1879.

Mais reclames de remédios aqui.

Siga-nos no Twitter!