Em sua primeira viagem ao Brasil, no dia 22 de maio de 1930, o Zeppelin foi recebido por mais de 15 mil pessoas no Recife. O anúncio acima oferecia serviço postal para a Europa via Serviço Aéreo Transatlântico via Condor-Zepellin.

Publicado em 19 de abril de 1932.

