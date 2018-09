Rosa Chá: biquínis urbanos, para além da areia

Caline Migliato

Tudo, menos biquíni. O primeiro verão da Rosa Chá sob o comando de Alexandre Herchcovitch e sem Amir Slama fez da roupa de praia um luxo à parte. Destaque para o maiô com gola de camisa, um bom exemplo do mix entre areia e asfalto. O sol? Fuja dele. A coleção é para quem gosta de sombra. Lembra do sunquini, aquela calcinha nada cavada dos anos 1990? Elas vieram com tudo, com cinturas marcadas e muito altas. Maiôs fechados nas costas por colchetes e até por zíper deram um quê de lingerie para algumas peças.

Ponto alto do desfile foram os corseletes justos ao corpo com saias fluidas, fazendo um jogo de oposições que remete ao mundo da dança. Foi a vez dos bordados com brilho, babados, transparências e muitas estampas coloridas – de flores, folhas e retângulos. Minivestidos do tipo tomara-que-caia, vestidos longos, fluidos e acinturados, além de modelos revisitados, como a saia-lápis, também apareceram. Para os materiais, a aposta foi o chiffon e a musseline com elastano. Na cartela de cores, o preto acompanhou o nude, rosa, vermelho, azul, cinza e verde. Para completar, os pés ganharam sapatos do tipo meia-pata, com saltos altos e finos.