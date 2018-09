Veja em primeira mão dois croquis da coleção de Simone Nunes, que mostra seu trabalho amanhã, na SPFW. Ela aposta no tema neotropical. “É uma mistura de Bahia e Zabrisnki Point do Antonioni, Gracie Coddington e o meu universo de praia. Não têm nada figurativo. Como já fiz com tucanos e araras, experimentei uma outra forma de ler o ambiente para a roupa”, explica ela. Para os tecidos, algodao, seda, viscose, poloamida e neoprene.