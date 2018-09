A bruxa está solta

Aproveite a proximidade do Halloween, comemorado no dia 31, para preparar deliciosos pratos com abóbora. Bom apetite!

FARFALLE COM MOLHO DE ABÓBORA E REQUEIJÃO, receita elaborada pela cozinha experimental da Unilever

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Tempo total: 30 minutos

Ingredientes:

Meio pacote de macarrão farfalle (também conhecido como gravatinha)

3 colheres de sopa de creme vegetal Becel Pro. Activ

1 cebola pequena picada

300 g de abóbora cortada em cubos médios

1 xícara de chá de água

Meia xícara de chá de requeijão light

Meia colher de chá de sal

1 colher de sopa de salsinha picada

Modo de Preparo

Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve. Em uma panela média, aqueça o creme vegetal Becel Pro.Activ em fogo médio e frite as cebolas por 3 minutos ou até dourarem. Junte a abóbora e a água e cozinhe por 15 minutos ou até a abóbora ficar macia.

Retire da panela e bata no liqüidificador até formar um creme. Recoloque o creme na panela e junte o requeijão e o sal, misturando delicadamente. Cozinhe por mais 3 minutos. Coloque o molho sobre a massa, polvilhe a salsinha e sirva em seguida

Serviço: Receita fornecida pela cozinha experimental da Unilever. Para ver como preparar outros pratos, acesse: http://br.msn.recepedia.com/

RAVIÓLI DE ABÓBORA, do Paribar

Rendimento: 4 a 5 porções

Tempo de preparo: 4 a 6 horas

Ingredientes:

Massa

100 g farinha de trigo

50 g de cemolina

7 gemas de ovo

2 colheres de sopa de manteiga

6 folhinhas de sálvia

Nozes ou amêndoas a gosto

Recheio

1 abóbora kabocha

1 colher de café de canela

1 xícara de chá de creme de leite

Sal, queijo parmesão e pimenta a gosto

Modo de Preparo

Em uma bacia unir a farinha, a semolina e as sete gemas. Mexer bem. Esticar a massa que se formou com um cilindro, até ficar na espessura desejada.

Cortar a abóbora na metade, isolar no papel alumínio e assar no forno, de 3 a 5 horas. Quando estiver no ponto desejado, retirar e colocar em um liquidificador. Bater junto com o queijo parmesão e com o creme de leite. Acrescentar sal e pimenta a gosto. Quando a mistura começar a ficar cremosa, colocar aos poucos a canela. Depois de bater no liquidificador, colocar na geladeira.

Depois que o recheio estiver resfriado, colocar na massa esticada e fechar, como se fosse um pastel. Cortar a massa no formato desejado e cozinhar em uma panela com água, apenas. Quando a massa estiver quase ao ponto, em uma frigideira colocar a manteiga e as folhinhas de sálvia.

Servir o ravióli em um prato fundo, e acrescentar por cima a sálvia puxada na manteiga. Para finalizar, pode decorar o prato com nozes ou amêndoas.

Serviço da casa – Paribar – Praça Dom José Gaspar, 42, República, fone: 3237-0771. Funcionamento: segunda a sábado, das 11h30 à 0h. Site: www.paribar.com.br

DOCE DE ABÓBORA COM COCO, do Restaurante Farofa Paulista

Rendimento: 12 porções

Tempo: 1h30

Ingredientes:

3 quilos de abóbora seca

600 g de açúcar

3 unidades de canela em rama

300 g de coco fresco ralado

Modo de Preparo:

Descasque a abóbora e passe no ralo, na parte grossa. Leve ao fogo brando com o açúcar, a canela e o coco. Deixe cozinhar por aproximadamente 1 hora, mexendo de vez em quando. Deixe esfriar e leve à geladeira. Sirva com sorvete de creme.

Serviço da casa – Farofa Paulista – Alameda Tietê, 665, fone 3063-0642. Funcionamento: todos os dias, das 12h às 3h. Site: www.farofapaulista.com

FILÉ DE PEIXE COM MOLHO DE ABÓBORA E ESPINAFRE, receita elaborada pela cozinha experimental da Unilever

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 15 minutos

Tempo de forno: 25 minutos

Tempo total: 40 minutos

Ingredientes:

1 colher de sopa de óleo

Meia cebola pequena picada

250 g de abóbora cortada em cubos cozida e amassada

Meio maço de espinafre ( só as folhas) cozido, escorrido e picado

Meia xícara de chá de maionese Hellmann’s

500 g de filé de peixe

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de suco de limão

Para untar: margarina

Para polvilhar: queijo ralado

Modo de Preparo

Pré-aqueça o forno em temperatura média (180ºC). Unte e enfarinhe um refratário retangular pequeno ( 26 x 16 cm). Reserve. Em uma panela média, aqueça o óleo em fogo médio. Doure a cebola e junte a abóbora e o espinafre. Refogue por 2 minutos. Acrescente meia xícara de chá de maionese Hellmann’s, misture e reserve.

Em uma tigela média, junte os filés de peixe, o sal e o suco de limão. No refratário reservado, alterne camadas de peixe e o molho reservado. Polvilhe o queijo ralado e leve ao forno por 25 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Variação – Se preferir substitua o queijo ralado por ricota ralada.

Dica – Prefira filé de caçonete, merlusa ou pescada branca.

Serviço: Receita fornecida pela cozinha experimental da Unilever. Para ver como preparar outros pratos, acesse: http://br.msn.recepedia.com/

SERVIÇO DAS RECEITAS PUBLICADAS NA REVISTA JT

1) Per Paolo – Rua Paes de Araújo, 184, Itaim Bibi, fone 3071-2226 (mais seis endereços). Funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sextas, sábados e feriados, das 12h às 24h; domingo, da 12h às 17h. Site: www.perpaolo.com.br

2) Restaurante Santa Gula – Rua Fidalga, 340, Vila Madalena, fone: 3812-7815. Funcionamento: segunda-feira, das 20h às 23h45; terça a sexta-feira, das 12h às 15h e das 20h às 0h45 (sexta-feira até 1h45); sábado, das 12h às 16h45 e das 20h à 1h45; domingo, das 12h às 16h45.

3) Restaurante Cezano – Rua da Consolação, 3.368, Jardins, fone 2768-3919. Funcionamento: segunda a quarta-feira, 12h às 16h30; quinta e sexta-feira, das 12h às 16h30 e das 20h à 0h30; sábado, das 13h à 0h30. Site: www.cezano.com.br

4) Moema Natural – Unidade Canoa Quebrada: Alameda dos Arapanés, 1456, Moema, fone 5543-3679 (mais um endereço). Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 12h às 15h30; sábados, domingos e feriados, das 12h às 16h. Site: www.moemanatural.com.br

5) La Mar Cebicheria Peruana – La Mar Cebbicheria Peruana – Rua Tabapuã, 1.410, Itaim Bibi, fone 3073-1213. )Funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h e 19h à 0h; sexta, das 12h às 15h e das 20h à 1h; sábado, das 12h às 15h; domingo, das 13h às 17h. Site: www.lamarcebicheria.com