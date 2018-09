A camiseta das celebridades

A ED HARDY traz ao Brasil as camisetas que vestem Madonna, Britney Spears, Shakira, Rodrigo Santoro, entre tantas outras celebridades internacionais.

A maioria das peças é confeccionada 100% em algodão. Há também as que são feitas em malha flame- um algodão mais fino, texturizado, super macio e confortável. A linha Premium Masculina é produzida com algodão Pima- reconhecido mundialmente como uma excelente fibra devido ao seu brilho, textura suave, toque sedoso e resistência, além de ser ecologicamente correto.

A linha Premiun Feminina é feita em malha de fibra natural de bambu- 100% ecológica, com inúmeros diferenciais: leveza do toque e da versatilidade, proteção contra os raios UV, anti-bactericida, elimina odores e absorve a umidade. Garante total transpirabilidade e possui capacidade termodinâmica, deixando-a mais fresquinha no verão e mais quente no inverno.

Todas têm aplicações de foil (estampa metalizada), flocada, hot stamps, metais, paetês e cristais. A grife, queridinha dos famosos, tem também uma linha completa de acessórios, incluindo biquínis- coleção nova para o verão – relógios, tênis, bonés… tudo assinado pelo estilista francês Christian Audigier, que celebra e reproduz a arte do tatuador californiano Don Ed Hardy.

ED HARDY

www.edhardybrasil.com