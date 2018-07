A cultura dos 90

Filipe Fasolin

Os anos 90 estão com tudo. Parece que quanto mais o tempo passa, mais as tendências estão abandonando o retrô dos anos 80 e adotando o dos 90. O Shopping Jardim Sul começou no dia 27 de agosto uma exposição gratuita dedicada a isso. Moda, cinema, música e tecnologia fazem parte da viagem que fala da globalização que marcou a última década do século passado.

Um dos vários espaços possui um videokê para qualquer um cantar e ser ouvido pelos outros visitantes. Grunge, punk rock, axé, pagode e funk estão na lista. Outro ambiente conta com uma parede interativa em que se pode montar diversos looks misturando peças: vestidos tubinhos, camisetas pólo, crucifixos, roupas pretas dos góticos, piercings, tatuagens, camisas de flanela xadrez, bermudas e coturnos dos grunges. No cinema será exibido o brasileiro “Cassiopeia”, primeiro longa 100% virtual do mundo.

A tecnologia não ficou de fora: pode-se conferir a evolução das máquinas fotográficas analógicas para as digitais, além dos pagers, o discman, as agendas eletrônicas, a máquina de escrever, o fax e vários outros. Pra terminar, uma infinidade de gírias como “animal” ou “rolezinho irado” deixam qualquer um que viveu na época nostálgico. A exposição vai até o dia 26 de setembro.