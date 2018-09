A Garoa de São Paulo

A cidade de São Paulo é o destaque da nova marca de moda brasileira, Garoa. A grife foi criada pelo engenheiro de produção André Tassinari, filho do crítico de arte Alberto Tassinari. A coleção Linhas Paulistanas foi inspirada nas obras de artistas concretistas, arquitetos modernistas da escola paulista e fotógrafos.

Por meio do uso de matérias primas puras, e sempre que possível naturais, como algodão orgânico, Pima Cotton (algodão de fibras extras longas), jeans reciclado, seda brasileira, linho, entre outros, a Garoa minimiza o seu impacto ao meio ambiente, evitando o uso de material sintético.

Entre as inspirações da coleção de primavera/verão 2011 da Garoa, destacam-se as imagens de São Paulo captadas por fotojornalistas, além do trabalho de Amilcar de Castro e Mira Schendel. As obras de artistas pertencentes ao movimento da arte concreta paulista, tais como Antônio Maluf, Waldemar Cordeiro, Lygia Pape e o Grupo Ruptura, também influenciaram a coleção.

Dos projetos especiais da marca, destaca-se o “Garoa por…”, criado para estabelecer um elo entre moda e arte por meio de séries limitadas de camisetas assinadas por artistas de diferentes áreas. O lançamento das coleções acontece em formato de vernissage, duas vezes por ano, ao longo de cada temporada.

Garoa

www.garoa.com.br

Rua Oscar Freire, 1174 – Jardins – São Paulo

(11) 3061-0112