A moda na rede social

a Audaces – especializada em automação para confecções – lança a primeira rede social de moda voltada para a divulgação de criações. Com o objetivo de fomentar o mercado da moda, promover sua profissionalização e a descoberta de novos talentos, esse novo ambiente online desenvolvido pela empresa é totalmente colaborativo, sendo integrado ao software Idea NasNuvens. Através dele, o usuário terá acesso a uma ampla galeria de desenhos vetoriais e imagens, poderá postar e compartilhar suas próprias criações e interagir com outras pessoas. Para marcar o lançamento desta rede, a Audaces promove um concurso cultural, que premiará as melhores criações apresentadas na rede.

Com sistema de logins integrado, o designer pode criar seus modelos em um software com ferramentas específicas para desenho de moda e ainda publicá-los em seu perfil na rede. O compartilhamento de arquivos é opcional, ou seja, o dono do perfil decide se permite ou não a divulgação de suas criações e se compartilha apenas com seus amigos ou com toda a rede. Como a interação é uma forte característica das redes sociais, este serviço dispõe de um espaço exclusivo para fóruns de discussão, destinado à troca de informações, resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas. Além disso, é possível comentar as criações de outros membros e se comunicar com outras redes sociais, como Twitter e Facebook.

