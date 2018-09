A moda pelas francesas

No próximo dia 25 de março, o Instituto de Estudos Franceses e Europeus de São Paulo (IFESP) realiza a palestra “Como a francesa se veste”. Ministrada por Pauline Charoki, diretora pedagógica do IFESP, serão comentadas as inspirações da moda local, peças que não podem faltar no guarda-roupa e como as francesas fazem para se vestir bem sem gastar muito. A palestra é gratuita, com duas sessões, às 18h e às 20h, na sede do IFESP – Av. Brigadeiro Faria Lima, 1826, em São Paulo/SP.

“As francesas são fonte de inspiração pela forma elegante de se vestirem, e o mais interessante é que elas não seguem a moda à risca, escolhem e vestem roupas que correspondem à sua própria personalidade, nas quais se sentem confortáveis e que lhes caem melhor. Assim, mesmo quando sofisticadas, parecem simples e naturais”, comenta Charoki.

Como a francesa se veste

Data: 25/03

Horário: 18h e 20h

Local: Ifesp – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1826 cj.703

Palestra gratuita