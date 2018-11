A vida animada de Chris Sanders

No próximo sábado, 4, o Telecine Premium apresenta o filme Como Treinar O Seu Dragão (2010). Escrita e dirigida pelo americano Chris Sanders e o canadense Dean DeBlois, a animação da Dreamworks sabe como contar comédias com momentos de lágrimas. Um jovem viking , Hiccup, mora numa aldeia que é alvo de terríveis dragões. Ele sonha em fazer parte do grupo dos caçadores, mas é rejeitado por eles. Hiccup vai à caça sozinho e acaba fazendo uma improvável amizade com um dragão, que o fará mudar seus conceitos.

Chris Sanders tem longa trajetória em animações. Antes de trabalhar na Dreamworks, fez escola na Walt Disney Pictures, onde ajudou no roteiro de clássicos do gênero. Veja alguns dos títulos que até hoje encantam gerações:

O amor entre opostos é o tema do musical A Bela E A Fera (1991):

Lições de humildade e caráter ditam a aventura Aladdin (1992):

O Rei Leão (1994) mostra a ganância e a relação entre pai e filho:

Sanders também é ator e faz a voz do monstrinho azul de Lilo & Stitch (2002). Assista: