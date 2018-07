Chega em setembro a edição limitada da Safra Açaí 2010 da Natura Ekos. São oito produtos formulados a partir do óleo, torta e aromático do açaí: hidratante desodorante corporal, polpa hidratante para mãos e sabonete líquido. Para completar, Frescor de Açaí, Óleo Trifásico, Sabonetes Lixa Esfoliante e Cremosos e o novo Kit Colheita.

“Com a utilização do Açaí na linha Ekos, a Natura inaugurou em 2009 o conceito de Safras. Assim como nas safras da natureza, os produtos ficam disponíveis apenas por um período no ano e retornam no ano seguinte ao portfólio com os mais vendidos e novidades”, explica Gilberto Xandó, diretor de unidade de negócio da Natura.

Os produtos ficam disponíveis até dezembro.