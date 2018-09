Ação de Saúde da FMU: atendimento e exames gratuitos

O Complexo Educacional FMU promove a 9ª Ação de Saúde no próximo sábado, 23 de outubro, no Campus Santo Amaro, em São Paulo. Ao longo de todo o dia, alunos e docentes do Instituto Metropolitano da Saúde (IMS-FMU) vão atender a população e auxiliar a comunidade a buscar uma vida mais saudável. A programação inclui exames, orientação, palestras e atividades diversas, voltadas para toda a família e com participação totalmente gratuita. O evento terá avaliações corporais realizadas pelas áreas de Educação Física e de Fisioterapia, prevenção do câncer ginecológico – com exame papanicolau e autoexame das mamas -, testes de glicemia e da taxa de colesterol, aferição de pressão, avaliação bucal e diagnóstico odontológico, entre outros. Haverá ainda orientação vocacional, atendimento de adolescentes para questões sobre sexualidade, grupos de orientação para casais separados, oficinas com jogos para fortalecimento do vínculo entre a criança e a família, sessões de musicoterapia e orientação sobre a posse responsável de animais. O evento terá participação de alunos e docentes dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Musicoterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Radiologia. O evento é uma homenagem a José Aristodemo Pinotti, conceituado médico, professor e homem público que muito trabalhou pela saúde da população brasileira. Pinotti participou ativamente de muitas ações, palestras e seminários na FMU, e passou aos jovens estudantes toda a experiência e conhecimentos adquiridos em sua vida profissional. 9ª Ação de Saúde – FMU Dia 23 de outubro de 2010, das 9h às 17h Campus Santo Amaro (avenida Santo Amaro, 1.239, Vila Nova Conceição, São Paulo) Estação de trem mais próxima: Vila Olímpia Entrada gratuita. Mais informações: 0800-016-3766 ou (11) 3040-3400