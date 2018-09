Água de Coco: cenários brasileiros nas estampas

Caline Migliato

Liana Thomaz foi buscar nos 17 patrimônios da humanidade no Brasil o tema para o seu desfile. Praias paradisíacas, a Selva Amazônica, Brasília e Ouro Preto serviram de estampas para biquínis, saídas de praia e maiôs do modelo engana-mamãe. Para os tecidos, seda e linho. Colares e brincos que lembravam penas e cocares, todos em dourado, complementaram os looks.

Em versões mini e máxi, passando por hot pants e sunquinis, as calcinhas vieram com duas tiras, assim como os tops, que tinham uma delas caída na altura dos braços. Assimetrias, plissados, torcidos, trançados, franzidos e traspassados deram um toque de modernidade às peças. Entre as cores se destacam o preto e branco, além do coral, verde, azul, verde-água e amarelo.