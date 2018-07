Amy Winehouse: Ícone do estilo retrô

Marcela Rodrigues Silva Aclamada pelos críticos como uma das melhores cantoras do século, Amy Winehouse também ganhou status de diva. E assim vestia-se. Mesmo nas cenas em que aparecia desarrumada, seu estilo retrô – tão presente na música – também fazia-se presente nas roupas e na maquiagem. Quase uma Pin-up.

Seu make com olho gatinho (nada milimalista e romântico. Em seu caso, bem exagerado) estava sempre lá, mesmo no fim de uma festa, quando era flagrada quase sem roupa. Os cabelo negros, às vezes desgrenhados, mantinham-se com o volume no topo da cabeça, à la Brigitte Bardot. Amy foi um ícone de estilo. Fez moda. No ano passado, a cantora até assinou uma coleção em parceria com a marca britânica Fred Perry.