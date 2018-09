André Lima: vestidos de festa com volume e muito paetê

Caline Migliato

André Lima fechou a temporada de desfiles com propostas tridimensionais. O estilista trouxe vestidos de festa: ora muito curtos, ora muito longos, alguns com caudas. Os paetês dourados e prateados na mesma peça reinaram absolutos. Babados e pregas deram forma a flores, aplicadas em decotes, barras e cinturas. Os vestidos longos vieram com a cintura bem marcada e ganharam volume a partir dela, alguns deles tinham mais de uma camada, enquanto outros vinham no formato sereia.

O estilista também misturou comprimentos, trazendo vestidos com saia curta na frente e longa na parte de trás. As versões curtas vieram ou coladas ao corpo ou com babados em camadas, proporcionando volume nos quadris. Na cartela de cores ganharam destaque dourado, prateado, preto, branco, coral e amarelo cítrico. Entre as estampas escolhidas estão as geométricas em branco e preto, flores amarelas em fundo preto e formas abstratas.