As horas (e às vezes) de Alec Baldwin O Telecine Premium apresenta, no sábado, 26, o filme Simplesmente Complicado (2009). O Jack Donaghy de 30 Rock (na Sony) , Alec Baldwin, 52 anos, recebeu na última segunda uma estrela em sua homenagem na Calçada da Fama, em Hollywood. Mas na vasta carreira do ator ele apenas recebeu uma indicação ao Oscar, por ator coadjuvante. Você se lembra em qual filme?